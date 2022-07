Anatel coleta subsídios sobre Avaliação de Resultado Regulatório do Regulamento de Sanções

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Agência Nacional de Telecomunicações receberá contribuições durante os próximos 45 dias – até 15 de agosto – por meio do sistema Participa Anatel.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) deu início nesta quinta, 30, à tomada de subsídios sobre Avaliação de Resultado Regulatório do Regulamento de Sanções. O órgão receberá contribuições até 15 de agosto por meio do sistema Participa Anatel.

A Tomada de Subsídios nº 5/2022 busca coletar informações relacionadas ao projeto de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel (RASA), aprovado pela Resolução nº 589/2012.

O projeto foi previsto no item 32 da Agenda Regulatória para o biênio 2021-2022, conforme Resolução Interna nº 82/2022. Ele abordará dois temas: sanção de obrigação de fazer e de não fazer (art. 3º, IV e V, e arts. 15 e 16 do RASA/2012); e fator de redução da multa aplicada em caso de não litigância (art. 33, §5º do RASA/2012).

Foco

Esta avaliação é uma maneira de analisar como a norma foi implementada, com foco nos meios e processos empregados, e como eles contribuíram para a obtenção dos resultados da edição da norma.

Há uma análise sobre como se deu a aplicação da norma ao longo do tempo, se quando da implementação foram levantadas dúvidas quanto à sua interpretação e como o órgão regulador se manifestou quanto a essas dúvidas.

Também é avaliada a existência de eventuais consequências não intencionais da norma, ou seja, consequências não previstas quando de sua elaboração.

Metas

A Agenda Regulatória 2021-2022 previu duas metas para a iniciativa de ARR sobre o Regulamento: levantamento de informações, até o 1º semestre de 2022; e elaboração do relatório de ARR, até o 2º semestre de 2022.

Segundo a Anatel, a Tomada de Subsídios nº 5/2022 formaliza, portanto, o encerramento da etapa de levantamento de informações para subsidiar a Avaliação de Resultado Regulatório do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel. Por meio do participa Anatel, estará disponível durante 45 dias (data final: 15 de agosto).

A Agência diz que a realização da Tomada de Subsídios nº 5/2022 é um marco no processo regulamentar do órgão regulatório, “por promover a transparência e a participação social sobre o primeiro projeto de ARR em andamento na Anatel”.

Exigências

A inclusão de iniciativas de ARR na Agenda Regulatória atende às exigências do Decreto nº 10.411/2020, que regulamenta a Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) e outros aspectos da Lei das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/2019) e da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

A realização de ARR está prevista também na Resolução Interna nº 8/2021. Essa RI aprova diretrizes para a elaboração da Agenda Regulatória e para o processo de regulamentação no âmbito da Agência.

A Anatel decidiu usar o mecanismo de avaliação de resultado regulatório a partir deste ano. (Com assessoria de imprensa)

