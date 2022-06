Anatel certifica os primeiros equipamentos para OpenRAN

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou em seu portal os primeiros certificados de homologação de produtos desenvolvidos para redes do tipo OpenRAN. Essa infraestrutura permite a combinação de equipamentos de diferentes fornecedores para o provimento de serviços de telecomunicações, como o de telefonia móvel.

OpenRan é uma Rede de Acesso via Rádio (RAN, do inglês Radio Access Network) aberta, inteligente, virtual com hardwares interoperáveis baseados em softwares de código aberto. Os certificados emitidos pela Anatel são para modelos de Remote Radio Unit (RRU). A RRU é usada para converter sinais de rádio em um sinal de banda base digital.

PUBLICIDADE

A homologação da Agência garante que os consumidores utilizem produtos de telecomunicações que atendam às exigências de qualidade e de segurança da regulamentação brasileira. Produtos que emitem radiofrequência, por exemplo, como os utilizados nas redes OpenRAN, são considerados de homologação obrigatória.

Diversas ações estão sendo realizadas no país para promover a pesquisa e o desenvolvimento do OpenRAN. A Anatel possui um Grupo de Trabalho dedicado a acompanhar a evolução dessa tecnologia (GT OpenRAN) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) mantém o Programa MCTI OpenRAN@Brasil, que tem por objetivo estabelecer competências e desenvolvimento de soluções para a arquitetura OpenRAN.

Veja os produtos certificados:

RRU-3510F28a 06818-22-03518

RRU-3510F28c 06818-22-03518

RRU-3510F7 06583-22-03518

RRU-3510F3 06600-22-03518

(Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE