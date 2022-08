Anatel aprova compra da Sygo Internet pela Unifique

O Conselho Diretor da Anatel concedeu a anuência prévia para a transferência de controle das empresas da Sygo Internet para Unifique. A operação consiste na venda, direta e indiretamente, a totalidade do capital social e votante da Sygo (Proserver e Camaquanet Serviços de Comunicação Multimídia) e, indiretamente, do capital social de todas as suas subsidiárias integrais, Smart6 Tecnologia em Internet e Soluções CC Informática.

Para prosseguimento da implementação societária, a agência exige a comprovação de regularidade fiscal das empresas em todos os níveis. Também determina o prazo de 18 meses para que o Grupo elimine a sobreposição das outorgas atualmente detidas pela Proserver Telecomunicações e Unifique para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), perante a Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR).

PUBLICIDADE

A compra da Sygo pela Unifique foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em abril deste ano. Segundo o órgão antitruste, a integração vertical entre os serviços de internet banda larga e serviços de data center, não seria preocupante, uma vez que suas participações de mercado em ambos os segmentos são baixas. Assim, a operação não possui o condão de fechar os mercados desses dois serviços no Rio Grande do Sul, onde a Sygo atua.

O provedor atua em 65 cidades gaúchas desde 2007 e contava em abril com cerca de 80 mil assinantes, sendo a maioria (88%) atendida por fibra óptica. A malha de fibra ótica total possui aproximadamente 7,2 mil km. A rede backbone possuia 5 mil km e atravessava 120 municípios gaúchos. O ISP foi comprado por R$ 134,5 milhões.

A Anatel esclarece que anuência prévia valerá pelo prazo de 180 dias, contado a partir desta segunda-feira, 8, com a publicação do Ato que a formaliza no Diário Oficial da União, prorrogável, a pedido, uma única vez, por igual período, se mantidas as mesmas condições societárias.

Para a Unifique, a compra da Sygo representa um importante incremento na região geográfica de atuação no Rio Grande do Sul. A ampliação da rede backbone permitirá à companhia oferecer novas tecnologias e serviços, e atingir um número maior de cidades no estado com ganhos de escala relevantes na operação gaúcha.

PUBLICIDADE