Anatel apreende 15,2 mil carregadores de celular piratas

Operação aconteceu nesta quarta-feira, 16, no centro da cidade de São Paulo

Em operação de fiscalização, a Anatel apreendeu, nesta quarta-feira, 16, 15,2 mil carregadores de celular sem homologação. A ação aconteceu no centro de São Paulo, nas imediações da rua 25 de Março, onde se concentram lojas populares e ambulantes.

A apreensão foi feita em um grande distribuidor de carregadores de celular e os equipamentos piratas somam cerca de R$ 180 mil. Participaram da ação nove agentes de fiscalização da agência, além de agentes da Polícia Federal. A fiscalização foi planejada como parte do Plano de Ação de Combate à Pirataria (PACP).

Outras três operações foram realizadas pela Anatel este ano no estado de São Paulo, resultando na apreensão de 11 mil carregadores de celular não homologados, no valor estimado em R$ 160 mil. (Com assessoria de imprensa)

