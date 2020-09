Anatel: apenas 14% do território brasileiro tem cobertura 3G e 4G

Se a tecnologia da telefonia celular de quarta geração – que oferece o acesso à internet – alcança atualmente 88, 63% da população brasileira e a de 3G chega para 90, 79% dos habitantes, a expansão das redes de telefonia celular pelo território brasileiro ainda é muito pequena, informou hoje, 8, o superintendente de Outorgas e Recursos à Prestação da Anatel, Vinícius Caram. Conforme sua apresentação no Painel Telebrasil 2020, apenas 11,09% da área total brasileira conta com as redes de celular 4G e somente 13,12% da área total do país tem a cobertura com a tecnologia 3G.

Segundo ele, a Anatel está adotando inúmeras medidas para fazer com que as redes de celular avancem pelo interior do país. Além de estimular o ingresso de novas tecnologias (com espectros licenciados e não-licenciados), venda de mais frequências para a nova tecnologia da 5G, estuda também a regulamentação do uso do espectro pelo mercado secundário e sua ocupação também em caráter secundário.

Entre as alternativas em estudo, Caram observou que podem ser estimuladas alternativas para a oferta de serviços, com novas ocupações para os espectros já vendidos. Observou, por exemplo, que na frequência de 700 MHz há faixas livres em 3.863 municípios. Na banda de 850 MHz há também outros 1.488 cidades em que o espectro não foi ocupado. Na faixa de 1,8 GHz mais 1.450 municípios têm a banda livre. Ainda, na frequência de 1,9 GHz-2,1 GHz o espectro livre chega a atingir 4.152 cidades. E na frequência de 2,5 GHz em FDD, pelo menos 4.960 cidades brasileiras não têm a faixa ocupada, enquanto na tecnologia TDD 4.814 municípios contam com a banda totalmente livre.

5G

O superintendente observou ainda que, além das faixas que estão em estudo pela Anatel para integrarem o leilão a ser realizado no próximo ano ( 90 MHz nas faixas de 2,3 GHz-2,4 GHz; 300 ou 400 MHz na faixa entre 3,3 GHz a 3,7 GHz; e 3,2 GHz na onda milimétrica de 24,3 GHz a 27,5 GHz) poderão fazer parte também dessa tecnologia as faixas de 1.457MHz a 1.518 MHz (a banda L); a de 4.800 MHz a 4.990 MHz e a de 1.908 MHz-2.010MHz e 2.170MHz-2.200 MHz (banda S).

Veja aqui a apresentação completa de Vinícius Caram:

080920-PainelTelebrasil2020vCaram_compressed