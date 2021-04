Anatel anuncia Projeto Espectro Brasil

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Iniciativa vai facilitar acesso a informações sobre o espectro disponível no país

A Anatel vai lançar, em breve, uma plataforma para expor informações sobre espectro disponível e em uso no país. Chamada Projeto Espectro Brasil, a inciativa vai apresentar informações detalhadas sobre as frequências, a quais regulamentos estão sujeitos, que serviço pode ocupar aquela faixa, se ela é ou não licenciada.

“É uma prateleira de facilidades para que todos possam promover o ingresso no serviço de telecomunicações”, anunciou Vinícius Caram, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação, da Anatel, durante o fórum online Regulamentação e Casos de Uso Para a América Latina. Caram abriu a cerimônia, que teve as participações de representantes de agências reguladoras de Brasil, Costa Rica, Colômbia e México.

“Temos o papel de agente regulador para uso eficiente do espectro, garantir a sustentabilidade e promover modelos de negócios. E para isso – já aproveito para fazer a propaganda – criamos o Projeto Espectro Brasil”, ressaltou.

Com o Projeto Espectro Brasil, a agência pretende facilitar o uso conforme as diferentes aplicações possíveis. Com a 5G, lembrou Caram, aparecerão soluções em áreas como agronegócio, indústria 4.0, logística, IoT, utilities, inteligência artificial.

