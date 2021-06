Anatel anuncia novos indicadores de serviços de telecomunicações

A Anatel vai aferir três novos indicadores a partir de 2022. Dois deles para a medição da satisfação dos consumidores com os serviços de banda larga fixa, que teve o número de reclamações disparado em 2020, e de telefonia móvel e um para monitorar a disseminação, em formato aberto, de dados e informações do setor. Os novos indicadores foram definidos na 2ª atualização do Plano Estratégico da Anatel 2015-2024, aprovada pelo Conselho Diretor da agência neste mês.

Segundo a agência, o acompanhamento desses dados permitirá maior entendimento sobre os consumidores de serviços de telecomunicações e melhor entendimento das práticas de relacionamento com o consumidor adotadas pelas empresas do setor, com o intuito de otimizar o direcionamento das ações regulatórias e de controle. Para o Indicador de Percentual de Dados e Informações Setoriais Abertas, elaborado de acordo com as regras do Governo Digital, a Anatel estabeleceu como meta a ser alcançada até 2023 a disponibilização, em formato aberto, de 84,87% dos dados e informações coletados do setor.

Outros itens do Plano Estratégico da Anatel também foram atualizados. No capítulo 1 do documento, foram inseridas informações sobre o Panorama das Telecomunicações no Brasil e o Panorama das Tecnologias de Informações e Comunicação (TIC), bem como relatórios e pesquisas disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).(Com assessoria de imprensa)