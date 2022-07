‘Anatel ainda não está apurando a qualidade da 5G’, diz Baigorri

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, afirmou, nesta quarta-feira, 27, que a agência ainda não está analisando a qualidade do 5G ofertado pelas capitais que anteciparam a operação. A declaração ocorreu em coletiva de imprensa sobre a ampliação das faixas liberadas para a rede, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

“A Anatel ainda não está apurando a qualidade da prestação do 5G, uma vez que não se chegou ainda no prazo limite para o lançamento comercial e nós entendemos como uma fase de testes”, disse Baigorri.

De acordo com Conselheiro, a agência começará a exigir a oferta nos termos do edital em outubro. “A partir do dia 29 de setembro, a prestação de serviço precisa ser feita nos termos regulamentados, então aí vamos medir os indicadores de qualidade e tomar as medidas que forem necessárias para garantir que todas as regras de prestação de serviço sejam observadas pelas operadoras”, afirmou.

Atualmente, a rede 5G funciona em Brasília. A partir de sexta-feira, 29, a faixa estará liberada para Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB). Já o início da prestação do 5G nestas capitais depende das operadoras.

“Muitas vezes a população acaba confundindo a liberação da faixa que é feita pela Anatel, pelo Gaip, com o lançamento comercial do 5G, são coisas diferentes, que não precisam acontecer simultaneamente”, afirmou.

Nesta manhã, o conselheiro da Anatel Moisés Moreira afirmou que a expectativa é de concluir todas as faixas até o final de agosto.

Qualidade da 5G em todos aparelhos

A coletiva também contou com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Em pronunciamento, ele afirmou que pretende cobrar da Apple as atualizações necessárias para o pleno funcionamento da rede no Brasil.

“Para o 5G não-standalone os aparelhos estão aptos. Já para o 5G standalone, por exemplo, os aparelhos iphone precisam baixar uma atualização da própria Apple. Eu e o presidente Baigorri vamos, na terça-feira, na própria Apple, lá em Palo Alto [Califórnia] pedir para eles agilizem essa atualização para que a gente possa já ter o 5G standalone funcionando”, disse Faria.

Ainda de acordo com o ministro, a pasta apurou que o 5G já funciona na maioria dos aparelhos da Sansung.

