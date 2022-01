Anatel adia decisão sobre venda da Oi Móvel

A autorização da Anatel para a venda da Oi Móvel para as três grandes operadoras de telecomunicações – Claro, Vivo e TIM – ainda vai demorar, pelo menos até a próxima reunião do conselho Diretor da Anatel, no dia 31.

A autorização da Anatel para a venda da Oi Móvel para as três grandes operadoras de telecomunicações – Claro, Vivo e TIM – ainda vai demorar, pelo menos até a próxima reunião do conselho Diretor da Anatel, prevista para o dia 10 de fevereiro. Isto porque, o conselheiro Vicente Aquino pediu vistas da matéria após a apresentação do voto do conselheiro relator da matéria, Emmanoel Campelo, que se manifestou pela aprovação da operação, com a adoção de diferentes “remédios”.

Horas após o pedido de vista, Vicente de Aquino solicitou nova reunião extraordinária para expor seu voto. Esta será já na segunda, 31, às 16h.

Os remédios sugeridos

Para mitigar os riscos da concentração no mercado e proteger a opção dos clientes, Campelo sugeriu que fossem adotados diferentes “remédios”. Para a preservação dos interesses dos clientes seriam o seguinte

Garantia do direito de portabilidade a qualquer momento

Segregação dos contratos que integram combos da Oi deve ser transparente e devidamente comunicada

Não haverá migração automática de fidelização

Ausência de cobrança de ônus contratual em virtude de quebra de fidelização dos contratos dos usuários de telefonia celular ou combo da Oi.

Foram também sugeridos a obrigatoriedade de novas ofertas de roaming para acesso dos ISPs – ou os prestadores de pequeno porte-, a efetiva utilização de espectro para a atuação dos Operadores Móveis Virtuais ( MVNO), e a não transferência de bens reversíveis da Oi sem a anuência prévia da Anatel.

A área técnica da Anatel já analisou a questão e sugeriu que o negócio seja liberado pela agência reguladora. Propôs, no entanto, condicionantes relacionados à venda de capacidade e uso do espectro no atacado e acesso à rede por ISPs e MVNOs, como detalhado pelo Tele.Síntese aqui.

A operação

A venda da Oi Móvel faz parte de seu processo de recuperação judicial. O leilão do ativo aconteceu em dezembro de 2020. Claro, TIM e Vivo se juntaram em um lance único de R$ 16,5 bilhões, aceito pela Justiça.

Cade

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) recomendou a aprovação da venda da Oi Móvel pelas operadoras Tim, Claro e Vivo com a adoção de remédios negociados entre as empresas que mitiguem riscos concorrenciais.

A SG negociou com as operadoras um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) que prevê contratos de Ran sharing e de aluguel de espectro adquirido do Grupo Oi em municípios com menos de 100 mil habitantes, além de Acordo de Roaming e operadoras de rede móvel virtual (Mobile Virtual Network Operator – MVNO) para acesso às redes móveis em atacado aos demais players.

No entendimento da SG, esses remédios têm como objetivo gerar condições para eventual entrada de concorrente no setor. Para a Superintendência, a medida poderia propiciar três efeitos: incentivos para que as compradoras rivalizem no mercado de atacado, a entrada de um operador de rede neutra, e a probabilidade de entradas no mercado de Serviço Móvel Pessoal (SMP) no varejo.

O acordo proposto possibilita também a oferta dos produtos em atacado para empresas que explorem diferentes modelos de negócio, tais como operadoras de redes móveis (Mobile Network Operator – MNOs) regionais, MVNOs e eventuais operadores de rede neutra. Além disso, o ACC prevê um trustee para monitorar as obrigações assumidas e mediar eventuais conflitos. Mas o tribunal antitrust ainda não aprovou a operação.

