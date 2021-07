Anatel abre consultas públicas ligadas ao 5G

A Anatel abriu, nesta terça-feira, 27, duas consultas públicas referentes à implantação do 5G no país. A primeira delas (Consulta Pública nº 37) propõe a atualização dos requisitos voltados à avaliação da conformidade técnica de Telefone Móvel Celular, objetivando: incluir parâmetros de testes para equipamentos com a tecnologia 5G operando em ondas milimétricas (Frequency Range 2: 24,25 GHz a 52,6 GHz) e atualizar as referências normativas dos requisitos para a versão 16.6.0 do release 16 do 3GPP.

Prevê ainda implementar medidas que garantam a fruição do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM) em terminais de acesso ao Serviço Móvel Pessoal (SMP). Esta última seguindo a diretriz do Ministério das Comunicações em fomentar a funcionalidade de recepção do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM) nos celulares.

A segunda, Consulta Pública nº 38, propõe a atualização dos requisitos voltados à avaliação da conformidade técnica de Estação Terminal de Acesso (ETA), objetivando: incluir parâmetros de testes para equipamentos com a tecnologia 5G operando em ondas milimétricas (Frequency Range 2: 24,25 GHz a 52,6 GHz); e atualizar as referências normativas para a versão 16.6.0 do release 16 do 3GPP.

Ambas as consultas têm prazo de contribuições de 60 dias.