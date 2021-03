Análise de vulnerabilidade agora no portfólio da Oi Soluções

A Oi Soluções acaba de incluir no seu portfólio de segurança cibernética a solução Análise de Vulnerabilidade, que identifica falhas ou fraquezas em sites e aplicações. Com o lançamento, a Oi Soluções amplia sua atuação como provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo.

Seja por erros de programação, configurações e instalações malfeitas ou por outras falhas humanas, dados e informações confidenciais estão constantemente sujeitos a serem vazados. Por meio da solução Análise de Vulnerabilidade, as empresas ficam sabendo a quais ameaças estão suscetíveis, podendo assim agir de forma proativa.

Após o mapeamento e a validação, as vulnerabilidades são classificadas quanto ao risco e ao impacto à segurança da informação. Em seguida, são apresentadas as respectivas recomendações de correção. O serviço está disponível em duas modalidades: one shot, que resulta em um relatório com o estado global das vulnerabilidades, e recorrente, em que uma equipe especializada é responsável pela gestão contínua sobre as correções das vulnerabilidades e fraquezas encontradas. Em ambas modalidades, a equipe especializada é responsável por gerar os relatórios e apresentar o resultado da análise de vulnerabilidade, facilitando o direcionamento dos esforços, por parte do cliente, na correção de vulnerabilidades mais críticas para o negócio.

“Com a evolução digital, surgiram novas técnicas de proliferação de ciberataques. Toda empresa que possui um site, e-commerce ou serviço hospedado na internet é um alvo. Por essa razão, a Análise de Vulnerabilidade é indispensável para proteger as informações dos clientes e garantir que as empresas estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções.

Por meio do SOC (Security Operations Center), a Oi Soluções monitora e gerencia atualmente mais de 170 mil elementos de mais de 870 empresas do setor privado e público, garantindo a continuidade das operações e dos negócios. A companhia possui vasta experiência em segurança de tráfego dados no mercado corporativo e também em eventos de grande porte como Rock in Rio, Game XP, CCXP, entre outros. (assessoria de imprensa).