Amos Genish, do BTG Pactual, faz enquete sobre futuro do 5G

Sócio do BTG Pactual e responsável pela unidade de negócios digitais destinada ao varejo do banco, Amos Genish , ex-TIM, ex-GVT e ex-Telefônica, passou a interagir com executivos do setor de telecomunicações, por meio de redes sociais. Nesta semana, por meio de sua conta no LinkedIn, postou uma enquete informal sobre a tecnologia 5G, que recebeu 571 votos e comentários de gente de peso.