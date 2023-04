Americanet vai implementar rede WiFi 6 para clientes residenciais

A Americanet vai implementar o padrão de rede sem fio WiFi 6 (802.11ax) para toda a sua base de clientes do mercado B2C (residencial). A partir de abril, a empresa irá instalar os novos roteadores compatíveis com a nova tecnologia, que provê maior velocidade de navegação e amplia sensivelmente a cobertura de sinal.

De acordo com Lincoln Oliveira, presidente da Americanet, as melhorias da tecnologia do WiFi 6 permitem atender um número maior de dispositivos conectados sem perda de velocidade e qualidade de transmissão.

“Nós sempre estamos em busca do próximo novo e, neste momento, simplificar o acesso ao WiFi 6 é a nossa inovação para trazer ainda mais comodidade e experiência ao cliente. Iremos proporcionar ao usuário final uma excelente opção para iniciar a migração ao WiFi 6 sem alterar os valores que os clientes já pagam atualmente”, enfatiza Oliveira.

O presidente da Americanet explica que a troca dos equipamentos será feita gradualmente a partir desse mês (abril), a fim de atender seus mais de 600 mil clientes ativos, começando pelos mais antigos até chegar aos mais recentes. Novos assinantes já receberão o roteador compatível ao WiFi 6 incluído na oferta de internet, independente do pacote contratado.

A empresa irá disponibilizar também uma linha Entreprise (Corporativa) mais robusta, voltada para atender às necessidades do seu ecossistema de clientes PMEs.

“Inicialmente, já temos à disposição cerca de 10.000 dispositivos, que serão distribuídos e instalados, durante o mês de abril, em todas as mais de 200 cidades, espalhadas pelo país, em que a Americanet atua. A nossa expectativa é instalar uma média de 10.000 a 12.000 roteadores por mês”, afirma Oliveira.

Tecnologia Mesh

Entre as vantagens dos roteadores ofertados pela Americanet, está a tecnologia Mesh (malha), que ajuda o usuário a gerenciar a banda de internet de forma mais inteligente. Ela consiste em uma série de módulos, chamados de extensores, posicionados estrategicamente pelo ambiente, que permitem que o sinal de internet seja distribuído uniformemente por toda a casa sem perder a velocidade e conexão.

Os clientes da Americanet terão o time técnico à disposição para avaliar a necessidade da instalação de até cinco desses dispositivos, que podem ser adquiridos separadamente ou incluídos no pacote contratado.

“A rede Mesh permite eliminar as ‘zonas mortas’ – aqueles pontos cegos da casa em que o sinal fica muito fraco ou não chega. Basta instalar os módulos em locais estratégicos para ter uma área de cobertura maior, com mais velocidade, conectividade e estabilidade. Por isso, a rede Mesh é uma alternativa aos tradicionais roteadores e repetidores wireless”, explica o CEO da Americanet.

Oliveira ainda destaca que, com a implementação do novo padrão de rede sem fio, a empresa espera atingir um crescimento na ordem de 20% nas vendas para o mercado residencial (B2C), em 2023.

“Com o WiFi 6, se inicia um novo capítulo para trazer os melhores resultados de conectividade para nossos clientes, ainda mais em um mundo no qual a conectividade é cada vez mais importante”, reforça o executivo.

WiFi 6

Também conhecido como 802.11AX, o WiFi 6 é a versão mais recente do padrão de rede sem fio. Lançada em 2019 pela Wi-Fi Alliance, o novo padrão traz um avanço significativo na velocidade suportada, quando comparado com o WiFi 5, sendo capaz de suportar velocidades de conexão de 9,6 Gb/s, enquanto o seu antecessor era capaz de chegar até 3,5 Gb/s. (Com assessoria de imprensa)