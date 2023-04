A operadora regional Americanet lançou seu serviço de televisão por streaming, o Americanet TV. Por meio do app de mesmo nome, o usuário poderá assistir a mais de 100 canais ao vivo de notícias, entretenimento, esportes, entre outros.

“Uma vez que já estamos dentro da casa do cliente oferecendo conectividade com uma rede de fibra óptica de grande qualidade e performance, ampliar a oferta de serviços foi um caminho natural”, afirma Lincoln Oliveira, presidente da Americanet.

De acordo com o executivo, o Americanet TV chega ao mercado de TV por streaming como uma alternativa ao serviço de TV por assinatura tradicional, combinando qualidade de internet, conteúdo relevante e preços competitivos.

“A TV por streaming é a maneira mais conveniente e flexível de assistir aos seus programas favoritos em qualquer lugar e a qualquer hora. Nós trabalhamos duro para desenvolver uma plataforma fácil de usar, com qualidade de sinal que a fibra óptica oferece, além de imagem e som de alta definição”, reforça.

O serviço de TV por streaming da Americanet permite que os usuários assistam a programas ao vivo ou sob demanda, em até cinco dispositivos diferentes conectados à internet, incluindo smartphones, tablets, smart TVs, computadores, entre outros.

A plataforma também irá oferecer recursos exclusivos, como a possibilidade de gravar programas e acessá-los posteriormente, além de opções de personalização, como listas de canais favoritos e recomendações de programas com base em seus interesses.

O Brasil é o segundo país que mais consome filmes e séries via streaming no mundo, ficando atrás apenas da Nova Zelândia. A popularização desse tipo de serviço no país se traduz em números: cerca de 64,58% da população assina pelo menos um serviço de streaming, média acima do índice mundial de 55,68% — segundo um levantamento da empresa Finder. Dados da Anatel mostram que 1,4 milhão de pessoas cancelaram o serviço de TV por assinatura apenas em 2021.

“A migração do serviço de TV por assinatura para TV por streaming foi acelerada pela pandemia de Covid e tem se mostrado uma tendência que veio para ficar, isso porque oferece mais vantagens, ou seja, um serviço de vídeo mais barato com conteúdo on demand”, avalia o presidente da Americanet.

Pacotes

A assinatura mensal do Americnet TV custa a partir de R$ 74,90 mensais (69 canais). O pacote de R$ 108,90 traz 96 canais. E o mais caro, com 111 canais, custa R$ 123,90.

Clientes de banda larga ou telefonia da Americanet têm direito ao Pacote Básico, que libera o acesso, sem custo adicional, aos canais lineares de TV aberta das principais emissoras nacionais, totalizando 38 canais.

A empresa também vai comercializar um set top box, ou TV Box. O aparelho com sistema operacional Android converte aparelhos de televisão mais antigos em Smart TVs, permitindo que o usuário acesse diversos aplicativos de streaming, dentre eles, o Americanet TV. A operadora irá disponibilizar o dispositivo para que o cliente alugue por uma mensalidade de R$ 25.

O Americanet TV já está disponível em todo o Brasil, tanto para assinantes de outros serviços da empresa, como para pessoas ainda sem vínculo com a operadora.