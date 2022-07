Americanet é autorizada a captar R$ 300 milhões com debêntures

Na sexta-feira passada, a Vero Internet teve projeto aprovado no valor de R$ 1,1 bilhão. No caso da Americanet, é a segunda emissão de debêntures incentivadas que fará

O Ministério das Comunicações aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 300 milhões para projeto de investimento em infraestrutura de telecomunicações da Americanet. O objetivo é de implantar rede de transporte, rede de acesso fixo ou móvel, centro de dados (data center) e infraestrutura de rede para telecomunicações, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados do MCom, este é o segundo projeto de investimento da empresa aprovado. Em março do ano passado a Americanet foi autorizada a captar até R$ 250 milhões em debêntures incentivadas. A emissão de debêntures tem validade de cinco anos e tem o objetivo de estimular o crescimento de um mercado privado de financiamento de infraestruturas de telecomunicações.

Com o enquadramento do projeto como prioritário, na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal, há uma redução no imposto de renda (IR) para os investidores incidente sobre os rendimentos das debêntures emitidas para financiar projetos. No caso de pessoa jurídica, a redução é de 22,5% para 15%. Já para pessoas físicas, cai de 22,5% para zero.

Vero

Na sexta-feira, 15, a operadora Vero Internet foi autorizada a captar até R$ 1,1 bilhão em debêntures incentivadas — um tipo de título privado de renda fixa — no mercado financeiro para investir em projeto de infraestrutura em telecomunicações.

A proposta prevê a implantação de redes de transporte e de acesso fixo, infraestrutura de rede e infraestrutura para virtualização de rede de telecomunicações. As ações devem ser executadas nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

