Americanet compra o ISP ConectCor

A Americanet compra mais um ISP, o ConectCor Telecom que atua em 13 municípios do interior de São Paulo e soma mais de 33 mil clientes ativos. Com mais essa aquisição, a operadora já adicionou mais de 300 mil acessos à sua base de assinantes.

A operação, que contou com a assessoria da IT Investimentos, constou da aquisição de todas as cotas de participação do ISP. O valor, entretanto, não foi divulgado.

A ConectCor Telecom tem sede no município de Dois Córregos, mas tem atuação também em Jaú, Mineiros do Tiête, Bocaina, Itapuí, Boracéia, Pederneiras, Macatuba, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Torrinha, Santa Maria da Serra e Brotas.

O ISP ConectCor, adquirido pela Americanet, está no mercado de telecomunicações desde 2002. Atualmente oferece serviços de internet via fibra óptica, TV e telefonia fixa.

Em setembro, a Americanet concluiu a compra de mais um ISP no Goiás, ampliando sua atuação no estado. O provedor adquirido foi o Opyt, com sede no município de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia.

O Grupo Americanet tem se revelado um dos grandes consolidadores no mercado de telecomunicações. Só este ano, o grupo já anunciou a aquisição de pelo menos seis ISPs.

De acordo com levantamento da Anatel, a Americanet reportava mais de 500 mil assinantes em agosto deste ano. Foi o grupo que mais adicionou acessos em oito meses, a empresa adicionou mais de 126 mil acessos, sem contar com os clientes obtidos com as últimas aquisições.

