Americanet compra a Newmaster Telecom, de Goiás

A Americanet fechou a compra da totalidade das cotas da Newmaster Telecom, que atua em 32 cidades de Goiás e soma mais de 75 mil assinantes. O ISP oferta, além da banda larga fixa, serviço de TV e telefonia móvel 4G e mais de 3 mil km de rede.

PUBLICIDADE

Essa é a segunda aquisição da Americanet no estado, ampliando sua operação no varejo de cidades goianas. Em dezembro do ano passado, a operadora anunciou a aquisição da goiana Omni, em uma transação de R$ 60 milhões. O ISP atende a clientes de varejo do Centro-Oeste. Com sede em Caldas Novas, a Omni conta com cerca de 25 mil assinantes, atuando em oito municípios.

A IT investimento atuou como assessor financeiro exclusivo da Newmaster nas negociações com a Americanet. Atuou também na venda da Byteweb, ISP que atua nas cidades paulistas de Americana, Santa Barbara D’Oeste e Piracicaba, que foi vendida, na totalidade das cotas, para a Network empresa do grupo da Americanet, em julho deste ano.

No mercado desde 1997, a Byteweb fornece conexão de internet por fibra até o domicílio, telefonia fixa e TV digital. A empresa é líder de mercado no fornecimento de serviços de internet via fibra óptica na cidade de Americana. O valor da compra do ISP paulista pela Network foi de R$ 32,5 milhões.

Crescimento

Os planos de crescimento da Amaricanet não param na compra de ISPs. A empresa prevê ampliação orgânica da sua rede. Para isso, teve projeto de debêntures incentivadas aprovado pelo Ministério das Comunicações no valor de R$ 300 milhões.

O objetivo é de implantar rede de transporte, rede de acesso fixo ou móvel, centro de dados (data center) e infraestrutura de rede para telecomunicações, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

PUBLICIDADE