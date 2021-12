Americanet anuncia a compra de ISP em Goiás

Crédito: FreepikA Americanet anunciou a aquisição da goiana Omni, em uma transação de R$ 60 milhões. O ISP atende a clientes de varejo do Centro-Oeste. Com sede em Caldas Novas, a Omni conta com cerca de 25 mil assinantes, atuando em oito municípios

PUBLICIDADE

A Warburg Pincus é uma das maiores acionistas da Americanet, com 41% do capital. A firma americana de private equity entrou na companhia há dois anos, quando comprou a participação do Axxon. A InvestTech também é sócia da Americanet.

Recentemente, a Americanet adquiriu a Celerix, companhia que possui uma backbone de 1,1 mil quilômetros, passando por São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

Nessa operação, a Omni foi assessorada pela IT Investimentos.

PUBLICIDADE