American Tower vende fatia de 10% das operações na Europa para a Allianz

A Allianz pagou € 530 milhões na transação e terá alguns assentos no Conselho de Diretores da ATC Europe, bem como direitos governança que ainda não foram especificados

A American Tower vendeu 10% das ações de sua filial europeia, ATC Europe, para a Allianz por € 530 milhões. As empresas completarão o negócio no terceiro trimestre deste ano. A empresa de torres manterá o controle de operação e gerenciamento a filiada, enquanto a Allianz receberá assentos no Conselho de Diretores, bem como direitos de governança não especificados pelas empresas.

Tom Bartlett, CEO e presidente da American Tower, afirmou estar satisfeito com a nova parceria. “Esperamos crescer os negócios juntos e, ao mesmo tempo, fortalecer o acesso à banda larga móvel em nossos mercados atendidos”.

Em maio, a American Tower também vendeu 30% dos títulos da ATC Europe para CDPQ, em transição avaliada em € 1,6 bilhão. Outra transação recente da companhia foi a compra da Telxius, da Telefónica, que custou € 6,2 bilhões por 20 mil sítios de comunicação na Alemanha e Espanha. Na América Latina, a empresa de torres comprou 7 mil portos por € 900 milhões. (Com assessoria de imprensa)