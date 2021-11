American Tower paga US$ 10 bilhões por empresa com 25 edge data centers

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A companhia American Tower está aprofundando seu movimento de se tornar provedora de infraestrutura para redes móveis, inclusive operando de forma neutra data centers “edge”. O grupo anunciou ontem, 15, a compra da Coresite nos Estados Unidos, por US$ 10,1 bilhões (R$ 55,5 bilhões).

A Coresite tem 25 data centers e administra 32 mil interconexões nos EUA. Voltados à hospedagem de serviços de baixa latência, estes data centers edge ficam localizados mais perto da rede de acesso. A partir deles são executados serviços de funções de rede e aplicações voltadas aos consumidores finais das redes 5G. É concorrente da Equinix, embora de menor porte.

PUBLICIDADE

Segundo a American Tower, a transação vai criar uma plataforma de ativos imobiliários interconectados “posicionada para se beneficiar da convergência entre as redes cabeadas e as redes sem fio, neste momento de aceleração da implantação do 5G”.

A Coresite tem EBITDA anualizado de US$ 655 milhões. As empresas esperam concluir o negócio até o final deste ano.

O negócio desagradou investidores, que enxergaram preço elevado pago pelo ativo. O valor de mercado da ATC caiu 4,4% ontem após o anúncio, e não se recuperou nesta terça, 16.

PUBLICIDADE