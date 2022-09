American Tower investe mais de R$ 2 bilhões em energia limpa

Valor foi divulgado no Relatório de Sustentabilidade da empresa, com dados referentes a 2021. Planta solar é destaque no Brasil.

A American Tower investiu mais de R$ 2 bilhões (cerca de US$ 400 milhões) em energia renovável e soluções de armazenamento energético em todos os territórios onde atua. Os resultados foram apresentados nesta semana pela empresa e levam em conta os dados ainda de 2021.

De acordo com o relatório, houve a redução de 6,5% nas emissões de gases de efeito estufa no período graças ao investimento realizado.

No Brasil, o destaque é o projeto de planta solar, que alimenta a rede de fibra da American Tower, com capacidade de geração de 3.400 MWh ao ano, o equivalente à redução de 273 toneladas de CO2 emitidos ao meio ambiente.

Foram feitas instalação de 2.700 sites com balizamento solar no mundo, estratégia que tem o objetivo de gerar economia de 900 kwh de consumo de energia por ano em cada site; e 250 sites receberam, ainda, a instalação de luminárias solares para economia de 864 kwh de consumo de energia por ano.

A empresa também fez parcerias com as ONGs brasileiras SOS Mata Atlântica e Gerando Falcões, visando um impacto positivo tanto nas áreas ambientais e sociais do país.

Ainda de acordo com o Relatório de Sustentabilidade, a American Tower investiu US$ 50 milhões em alimentação via energia solar para 11 mil torres, além da instalação de sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio em 13.600 sites em todo o mundo, e a coleta de mais de 20.000 toneladas de resíduos siderúrgicos para o descarte adequado.

A American Tower controla 222 mil sites de telecomunicações no mundo, espalhados por 25 países. Além do Brasil, a companhia atende Estados Unidos, Argentina, Austrália, Bangladesh, Burquina Fasso, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, França, Alemanha, Gana, Índia, Quênia, México, Níger, Nigéria, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, África do Sul, Espanha e Uganda. (Com assessoria de imprensa)

