American Tower instala Site Inteligente para a TIM Brasil

A American Tower, operadora de infraestrutura de telecomunicações, em parceria com a TIM Brasil e a prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG), lançam na cidade um projeto chamado iSite: um poste compacto, com altura máxima de até 18 metros, multifuncional, que contempla diversas tecnologias de rede móvel, fibra óptica e internet das coisas.

O iSite está adaptado para as funcionalidades do 5G, a quinta geração de redes móveis, que proporciona uma velocidade muito maior de tráfego de dados. Além de hospedar redes de telecomunicações, o poste pode receber iluminação publica e câmeras de segurança.

A American Tower instalou o equipamento em uma área privada de Santa Rita do Sapucaí, sendo responsável pela sua manutenção, em um investimento inicial de R$ 200 mil na estrutura.

“Este é um projeto inovador, com a utilização de um poste multifuncional. Com a nova normativa municipal, será possível expandir a rede de telecomunicações de Santa Rita de forma segura”, afirma Felipe Herzog, diretor de Public Affairs da American Tower.

A instalação do iSite pela American Tower para a TIM só foi possível porque o município adaptou sua regulamentação de antenas à lei federal, adequando a norma ao 5G – a depender da aplicação da nova tecnologia, é necessário um número de cinco a 10 vezes maior de antenas de transmissão do que para o 4G.

A lei de antenas de Santa Rita do Sapucaí (Lei no. 5.406/2021, de 18 de outubro de 2021) estabelece normas para a expansão da cobertura das redes, além de determinar as diretrizes que devem guiar os avanços em direção à melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicação prestados aos moradores da cidade. Para chegar ao novo texto, o município do sul de Minas realizou estudos e consultou as orientações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), contando com auxílio dos especialistas do setor.

Santa Rita do Sapucaí está entre o pequeno grupo de municípios brasileiros que já atualizaram suas legislações de antenas, de modo a permitir a instalação das redes móveis de quinta geração (5G) em plenas condições.

