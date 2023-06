A American Tower informou, nesta quinta-feira, 1º, que inaugurou mais três comunidades digitais, projeto social com foco em cursos e treinamentos nas áreas de informática e letramento digital, no estado de São Paulo. A iniciativa conta com o apoio da United Way Brasil, organização filantrópica fundada há mais de 130 anos nos Estados Unidos.

As unidades recém-entregues são as seguintes: Pró-Morato, em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo; Dom Bosco, em Itaquera, na zona leste da capital paulista; e Aldeia do Futuro, em Americanópolis, na zona sul da capital. A primeira unidade do projeto no Brasil fica em São José do Rio Preto, no interior paulista.

Os centros funcionam com computadores e mobiliários doados, além de equipamentos e materiais para treinamento em informática e letramento digital. O programa fica ativo por, pelo menos, três anos, com acompanhamento da empresa.

Segundo a American Tower, as três novas comunidades receberam equipamentos de conectividade provenientes das infraestruturas e das torres de celular da empresa. Há dois meses em operação, mais de 800 pessoas participam dos cursos oferecidos.

“Nosso propósito é, por meio desse projeto tão importante, prover a oportunidade para que as comunidades locais se inscrevam nas aulas e tenham, durante todo o período do curso, o desenvolvimento de que precisam para toda a vida e o futuro profissional”, diz Emerson Hugues, gerente geral da American Tower no Brasil, em nota.

A companhia também informou que, até o fim deste ano, deve inaugurar mais duas comunidades digitais. Os locais não foram revelados. Ao todo, a empresa já instalou 488 unidades similares em 15 países, cujas atividades alcançam mais de 400 mil pessoas. (Com assessoria de imprensa)