American Tower e Qualcomm fazem estrada conectada nos EUA

A empresa de infraestrutura American Tower e a Qualcomm anunciaramhoje, 30, que implantaram uma estrada conectada no estado da Virginia, nos Estados Unidos. A tecnologia utilizada é a C-V2x. Os carros compatíveis que transitarem pela via poderão trocar informações através de espectro de 5,9 GHz, reservado especificamente para a tecnologia naquele país.

Além das empresas de tecnologia, participam da iniciativa a montadora Audi e o Departamento de Transporte da Virgínia. A solução foi criada pela empresa V2X Commsignia. A tecnologia não será destinada, neste momento à direção autônoma. O objetivo é reduzir a quantidade de acidentes.

A tecnologia C-V2X prevê a conexão entre carros independentemente da existência de redes celulares no local. No caso de Virginia, quando o carro se aproximar de um estreitamento na pista em função de homens trabalhando, por exemplo, o sistema de computação receberá um alerta e o exibirá ao usuário. Outro recurso previsto com a tecnologia são recomendações de velocidade média para que o veículo passe por sucessivos semáforos verdes em uma rua.

Além disso, trabalhadores do Departamento de Transporte vão trabalhar sempre usando coletes conectados à plataforma V2X. Dessa forma, quando estiverem realizando trabalhos na pista, os motoristas serão orientados a reduzir a velocidade.

A Audi forneceu modelos do carro Q8 para experimentos. A Qualcomm é responsável pelos sensores, enquanto a A American Tower forneceu a infraestrutura de rede utilizada.

A tecnologia pode chegar ao Brasil. A Anatel destinou, neste mês, 70 MHz de espectro para o ITS, como é chamado o padrão usado para conectividade de carros inteligentes.