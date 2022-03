American Tower do Brasil anuncia nova diretora de vendas e marketing

A American Tower do Brasil tem uma nova Diretora Sênior de Vendas e Marketing. Desde o início deste ano, Priscila Oliva está à frente da função que, anteriormente, era ocupada por Emerson Hugues, atual General Manager do Brasil.

A executiva possui graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas e MBA em Gestão Estratégica e Economia Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com mais de 18 anos de atuação no setor de Vendas de diferentes segmentos.

Na ATC há 16 anos, Priscila começou sua trajetória como Gerente de Contas no Brasil e, posteriormente, como Gerente de Desenvolvimento de Negócios. Com experiência em soluções de telecomunicações, incluindo infraestrutura, torres e soluções de Rede de Acesso (RAN), Priscila trabalhou na negociação para o início das operações de mercados como Chile, Peru e Colômbia, atividades que abriram portas para que liderasse, no Chile, a área de Vendas, Marketing e Novos Negócios. Em 2014, assumiu um novo cargo como Country Lead da ATC Chile, função que ocupou até sua volta ao Brasil.

“Voltar ao Brasil mais de 11 anos depois é uma oportunidade de estar mais próxima das demandas de clientes-chaves em um país estratégico para American Tower, com diferentes produtos e líder no setor. Estou encarando essa nova função como um reconhecimento e grande oportunidade para seguir desenvolvendo projetos de longo prazo com nossos clientes e atendê-los com a máxima eficiência possível. Temos muitas coisas para desenvolver com a chegada do 5G e queremos seguir líderes no segmento e parceiros e dos nossos clientes nesse caminho”, diz a diretora.

Em sua nova função, Priscila é responsável pelo relacionamento e negócios com todos os clientes do segmento de Torres, com foco nas suas necessidades.

“A Priscila se junta ao time da ATC no Brasil para continuarmos desenvolvendo, a cada passo, uma parceria mais estratégica e de longo prazo com nossos clientes”, comentou Hugues.

Emerson Hugues assumiu como Diretor Geral da American Tower em agosto de 2021, após cinco anos à frente da área de Vendas e Marketing no país. As recentes movimentações dentro da companhia são resultado do desenvolvimento de planos de sucessão de carreira, criando oportunidades de crescimento para a empresa e suas pessoas.

PUBLICIDADE