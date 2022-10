American Tower apresenta soluções de cobertura móvel para mobiliário urbano

A American Tower, operadora de infraestrutura de telecomunicações, apresentou novas soluções de nível de rua (também chamadas de Street Level Solutions – SLS) que podem ser integradas ao mobiliário urbano para favorecer serviços que exigem cobertura móvel. A intenção é promover uma redução dos impactos visuais e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência na gestão dos recursos das redes móveis. As novidades foram anunciadas durante o Futurecom, realizado de terça, 18, a quinta-feira, 20, em São Paulo.

A proposta da empresa é complementar o portfólio de infraestrutura com soluções integradas ao mobiliário urbano, como abrigo de ônibus, semáforos, postes de iluminação, fachadas de lojas e luminárias. Segundo a empresa, tais medidas podem contribuir para fortalecer a capacidade de cobertura e o adensamento das redes móveis, sobretudo em função da massificação da frequência 5G, que deve ocorrer nos próximos anos.

As soluções apresentadas destacam que os projetos precisam atender aos requerimentos de evolução das redes móveis, considerando arquiteturas centralizadas (C-RAN) e descentralizadas (D-RAN).

Nesse sentido, a American Tower ressalta que, para viabilizar projetos que visam a aumentar a capacidade das redes móveis, é preciso que haja cooperação entre os diversos setores econômicos e organismos detentores de equipamentos instalados em vias públicas.

“A reinvenção do mobiliário urbano para telecomunicações é fundamental para permitir a entrega da experiência adequada para as redes 4G e 5G”, afirma, em nota, o diretor de Novos Negócios da American Tower, Janilson Bezerra. “Queremos adensar as redes nas grandes cidades, utilizando o mobiliário urbano como base, e contribuir para que estejam preparadas para a chegada do 5G no seu potencial máximo”, complementa.

Poste inteligente

Em setembro, a American Tower, em parceria com a TIM, instalou um poste inteligente no município de Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais.

Adaptado para as funcionalidades do 5G, o iSite, como o equipamento é chamado, trata-se de um poste compacto, multifuncional e que contempla diversas tecnologias de rede móvel, fibra óptica e internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). A estrutura, orçada em R$ 200 mil, pode receber iluminação pública, câmeras de segurança e hospedar redes de internet.

