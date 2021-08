American Tower anuncia novo General Manager no Brasil

Emerson Hugues assume como novo General Manager da American Tower no Brasil, após cinco anos à frente da área de Vendas e Marketing no País. A movimentação é resultado do desenvolvimento de planos de sucessão, com o executivo passando a ocupar a posição que era anteriormente de Flavio Cardoso, recentemente promovido a vice-presidente sênior e CEO da América Latina.

Em sua nova função, Hugues vai liderar iniciativas voltadas ao crescimento e à transformação dos negócios da American Tower no mercado brasileiro, em linha com as estratégias regional e global, com contínuo desenvolvimento de modelos de negócio de infraestrutura compartilhada que aumentem o valor dos ativos da empresa, expandam a base de receita, gerando eficiências.

Hugues também representará a companhia perante as instituições governamentais e associações, nas articulações necessárias à ampliação da cobertura, e ao incremento de conectividade da população brasileira.

Desde seu ingresso na empresa, o executivo foi responsável pelas principais negociações e pelo desenvolvimento das relações com os clientes, com aporte de visão estratégica e sólido crescimento dos negócios. Outras realizações incluem a criação da área de Marketing e Comunicação Externa e a ampliação da atuação em business intelligence.

Hugues possui mais de 25 anos de experiência no setor de telecomunicações, com ênfase nas áreas de vendas, marketing, estratégia comercial, compras e relacionamento com o cliente, incluindo passagens internacionais significativas em países como México e Suécia. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. (Com assessoria de imprensa)