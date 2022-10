América Móvil destaca desempenho da Claro Brasil nos resultados do 3º tri

Grupo dono da Claro ressaltou avanço do EBITDA Brasil, que saltou com a incorporação dos clientes móveis vindos da Oi.

A América Móvil destacou na divulgação dos resultados do 3º trimestre o desempenho positivo da Claro Brasil no período. A unidade brasileira puxou para cima os resultados do grupo, que tem presença na América Latina e na Europa.

A holding registrou crescimento de 2,3% no EBITDA (lucro antes impostos, depreciações, juros e amortizações). O lucro líquido aumentou 13,7%, e chegou a 18 bilhões de pesos mexicanos – o que equivale a US$ 895 milhões.

O Brasil, por sua vez, apresentou crescimento de 10,8% no EBITDA, muito acima da média das empresas do grupo, que apresentaram expansão de 5%, na comparação com o terceiro trimestre de 2021.

Outras operações do grupo que cresceram em rentabilidade foram na Europa Oriental, República Dominicana, Equador, Áustria, México, América Central e Colômbia. As unidades de Porto Rico, Peru, e Chile, tiveram queda no EBITDA. No Chile, a rubrica encolheu 54,7%, reflexo da desvalorização do peso chileno em relação à moeda mexicana.

O Brasil também foi o país que mais adicionou clientes pós-pagos à base do grupo. Foram 958 mil. Ao todo, a América Móvel adicionou 1,86 milhão de usuários no terceiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021. A Áustria, segundo país a mais adicionar assinantes, registrou 329 mil novos contratos.

O Capex do grupo foi o equivalente a US$ 5,23 bilhões nos nove primeiros meses de 2022, e foi integralmente financiado pelo fluxo de caixa, sem necessidade de financiamento externo, diz a companhia.

A AMX também concluiu no trimestre operações importantes, que influenciaram os resultados. Recebeu, em primeiro de julho, o dinheiro da venda da Tracfone Panama. E repassou a dívida de US$ 2,3 bilhões para a recém criada Sítios Latam, negócio independente resultante do spin-off de quase 30 mil torres móveis na região, a maioria, no Brasil. As receitas do grupo somaram cerca de US$ 10,66 bilhões.

