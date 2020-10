AMD compra a Xilinx

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

AMD anunciou hoje, 27, que vai comprar a também fabricante de chips Xilinz. A transação será paga com troca de ações entre as empresas, em montante equivalente a US$35 bilhões. A previsão é que o negócio seja concluído até o fim de 2021, uma vez que precisa de aval de reguladores da concorrência nos Estados Unidos.

Com a compra, a AMD visa expandir o alcance de seus produtos e clientes em diversos mercados: data center, gaming, computadores, comunicações, automóveis, aeroespacial e defesa. Juntas, as empresas vão produzir CPUs, GPUs, FPGAs e SoCs.

PUBLICIDADE

A AMD declarou que espera atingir uma eficiência operacional de aproximadamente US$300 milhões em 18 meses e um crescimento imediato da margem, lucro por ação e o fluxo de caixa livre.

“Isso é verdadeiramente uma combinação convincente que irá criar valor significativo para todos os stakeholders, incluindo os acionistas do AMD e Xilinx que irão se beneficiar do futuro crescimento e potencial de valorização das companhias combinadas”, afirmou o CEO e presidente da AMD Dr. Lisa Su. (Com assessoria de imprensa)