Amazon lança novos alto-falantes inteligentes

A Amazon lançou hoje, 24, novos produtos em sua linha de alto-falantes inteligentes, chamada Echo. Todos tiveram design remodelado e melhorias no som, processamento e inteligência artifical embarcada.

A linha passa a contar com os produtos Echo, Echo Dot e Echo Show 10. O novo Echo tem um woofer de 3 polegadas, dois tweeters e processamento Dolby que entrega som estéreo “com agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos”, segundo a empresa. O aparelho automaticamente se adapta à acústica do ambiente e ajusta o áudio. Pela primeira vez, o Echo vem com um hub integrado de casa inteligente compatível com Zigbee e Bluetooth de baixa energia.

O Echo Dot ganhou um visor com com relógio. Com o mesmo design esférico e acabamento em tecido do Echo, é mais compacto, mas possui um falante de 1,6 polegadas com direcionamento frontal. Além da hora, o display também exibe temperatura, timers ou alarmes.

Já o novo Echo Show 10 tem display HD de 10 polegadas que automaticamente se mantém sob o alcance da sua visão, se movimentando conforme o usuário interage com o dispositivo. Tem ainda uma câmera grande-angular de 13 megapixels com tampa integrada que aumenta ou diminui o zoom para manter o usuário no centro da tela, no caso de uma conferência. O aparelho reproduz vídeos da Prime Video e, em breve, será compatível com Netflix.

A câmera pode ser ativada remotamente como função de vigilância. O aparelho pode se conectar ainda a dispositivos de casa inteligente compatíveis com Zigbee e Bluetooth de baixa energia, como os demais modelos.

Preços e Disponibilidade

Echo (R$749) e Echo Dot (R$399) estarão disponíveis no Brasil nas cores preta, branca e azul. O Echo Dot com relógio (R$499) estará disponível nas cores branca e azul. A pré-venda começa hoje e os dispositivos estarão disponíveis para entrega ainda este ano. O Echo Show 10 (R$1.899) estará disponível na cor preta. O início das vendas não foi revelado.

Fire TV Stick Lite

Também será vendido no Brasil a nova versão do Fire TV Stick Lite. O aparelho transforma qualquer TV com entrada HDMI em uma smartv capaz de atender a comandos de voz em português.

O aparelhinho tem 50% mais potência do que a versão anterior e tem um processador aprimorado quad-core 1.7GHz. Transmite imagens com resolução de 1080p a 60 fps. O WiFi de duas antenas pode conectar-se a redes de 5GHz para um streaming mais estável e com menos quedas de conexão. Também inclui compatibilidade com HDR, provendo acesso a milhares de títulos em HDR. Está disponível para pré-venda agora por R$349.