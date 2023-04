Para não ficar atrás de Google e Microsoft, a Amazon entrou de vez na corrida por Inteligência Artificial (IA) generativa. A companhia anunciou, na quinta-feira, 13, o serviço Amazon Bedrock, uma plataforma que se dispõe a construir e escalar aplicações com base em IA.

Por meio do serviço, empresas e desenvolvedores podem criar e aperfeiçoar softwares e aplicações utilizando modelos de IA. Na prática, a plataforma facilita o acesso de terceiros a modelos de fundação, espécie de motores inteligentes amplamente baseados em machine learning.

Inicialmente, o Bedrock abre modelos de três empresas especializadas em IA: AI21, Stability AI e Anthropic – esta última recebeu aporte do Google recentemente. A ferramenta Titan, da Amazon Web Services (AWS), também faz parte do pacote.

“Nenhum modelo faz tudo. O Amazon Bedrock abre uma variedade de modelos de fundação dos principais fornecedores para que os clientes da AWS tenham flexibilidade e escolha para usar os melhores modelos para suas necessidades específicas”, diz a companhia, em nota.

Em tese, a Amazon segue um caminho diferente das demais bigs techs, que têm desenvolvido para uso próprio ou incorporado soluções de IA generativa a seus serviços. O ChatGPT, lançado pela startup OpenAI em novembro do ano passado, por exemplo, foi integrado a serviços da Microsoft, como o buscador Bing e a plataforma de computação em nuvem Azure.

Com o Bedrock, a Amazon, em vez de um chatbot pronto, entrega um serviço cujo intuito é auxiliar na construção de novas aplicações de IA. Segundo a empresa, a partir dos modelos de fundação, será possível criar aplicativos que podem gerar textos, imagens, áudios e dados sintéticos.

“O Amazon Bedrock é a maneira mais fácil de criar e dimensionar aplicativos de IA generativa com modelos de fundação”, destaca a empresa, no comunicado de lançamento do serviço.