Amazon adquire a MGM por US$ 8,45 bilhões

Mais uma fusão no entretenimento mundial. A Amazon comprou a MGM por US$ 8,45 bilhões. A aquisição foi anunciada nesta quarta, 26. O acordo de fusão definitivo reúne os quase 100 anos de história da MGM no cinema ao Amazon Studios, cuja produção é centrada em programas de TV.

A MGM é conhecida por ser o estúdio dos filmes de James Bond. No comunicado sobre a aquisição, a Amazon promete ajudar a preservar a herança e o catálogo de filmes da MGM e fornecer aos clientes maior acesso a essas obras.

Pelo acordo, a MGM continuar a produzir filmes. “O valor financeiro real por trás deste negócio é o tesouro que planejamos reimaginar e desenvolver junto com a talentosa equipe da MGM. É muito empolgante e oferece muitas oportunidades para contar histórias de alta qualidade”, disse Mike Hopkins, vice-presidente do Prime Video e Amazon Studios.

A aquisição ainda está sujeita, porém, à aprovação das agências reguladoras dos Estados Unidos.