A operadora regional Alares tem um novo diretor de Fusões e Aquisições, Álvaro Menezes. O executivo deverá “alavancar novos negócios e liderar iniciativas que promovam o crescimento e expansão” da empresa, segundo comunicado.

“Avalio que a empresa esteja muito bem-posicionada para capturar oportunidades de crescimento inorgânico. Minha chegada reforça o desejo da Alares em ser protagonista na consolidação do mercado de Provedores de Internet, posicionando a empresa como um importante player no setor”, diz Menezes.

A chegada de Álvaro Menezes é um movimento estratégico para a Alares. Com sua experiência em fusões anteriores no mercado, ele vai liderar e contribuir com o processo de ampliação da companhia em todo o território nacional.

“Sua comprovada liderança, experiência e histórico de sucesso em Fusões e Aquisições serão muito importantes para a continuidade da expansão e crescimento da Alares”, diz Denis Ferreira, CEO da Alares.

Menezes é natural de Fortaleza, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFCE). Tem MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e é especialista em Fusões e Aquisições pela Columbia Business School (Nova York, EUA). Com mais de 25 anos de carreira, passou por Telefônica/Vivo, Nokia e Algar Telecom.

Já a Alares é uma operadora de banda larga via fibra óptica, TV por assinatura e telefonia fixa. Reúne aproximadamente 2.000 funcionários e atua em 116 cidades de seis estados brasileiros – São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Bahia. Tem uma rede de mais de 16 mil km de fibra óptica , com cobertura para conectar a mais de 1,7 milhão de lares. Em carteira, tem 507.000 assinantes. (Com assessoria de imprensa)