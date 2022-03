Aluguel de postes em debate no INOVAtic Sul

Congresso virtual começa no dia 4 de abril e prossegue no dia 5. Reúne dirigentes dos mais importantes players de banda larga da região sul, além de dirigentes estaduais e reguladores.

Aluguel postes sempre foi um tema de grande interesse no setor de telecomunicações e que ganha mais atenção com o esforço das agências reguladoras em atualizar a regulamentação. Segundo boletim do BTG Pactual, lançado nesta semana, o mercado de aluguel de postes gira em torno de R$ 12,5 bilhões por ano, mas as distribuidoras de energia ganham menos da metade com isso por causa da modicidade tarifária.

As empresas de telecom, por sua vez, pagam caro para fixar seus cabos nos postes, especialmente as de menor porte. Este é um dos temas que serão abordados no INOVAtic Sul, evento virtual da Momento Editorial, que acontece nos dias 4 e 5 de abril.

No dia 5, os debates serão abertos justamente com a análise das propostas da Anatel e Aneel, que estão em consulta pública, e que já geraram muitas críticas das teles e dos ISPs. Para discutir o assunto estão confirmados o presidente da Conexis, Marcos Ferrari; o presidente da TelComp, Luiz Henrique Barbosa; o gerente de Monitoramento das Relações entre Prestadoras da Anatel, Fábio Casotti, e o advogado Caio José de Oliveira Alves, do escritório Rolim, Viotti, Goulart e Cardoso. A mediação dos debates ficará a cargo do gerente Institucional e Regulatório da Abrint, Rhian Duarte.

Ainda no dia 5, outro painel que se destaca é o das redes neutras e compartilhadas, que aos poucos vem ganhando adesão dos ISPs. Para esse debate, confirmaram presença Luciano Stutz, presidente da Abrintel; Carlos Raimar, CEO da Padtec, Márcio Cachapuz, diretor de Vendas e Marketing da OIW. Dirigentes da V.Tal e Fibrasil, os dois mais recentes exemplos de redes neutras tamb~em estarão presentes. Droander Martins, CEO da IPv7 e Vispe Capital, vai moderar os debates.

Para fechar o dia, será realizado o painel Redes e Serviços dos ISPs para incrementar os Negócios. O debate terá a participação de Gustavo Stocco, diretor e fundador da Naxi; Humberto Bocayuva, head de Markering e Estratégia da Quod, e Leandro Airam, gerente de Vendas, Soluções e Projetos Especiais da WDC. O comando das discussões será de Alexandre Schuck, presidente da InternetSul.

5G

No primeiro dia do INOVAtic, 4 de abril, o destaque é o painel sobre o 5G, os desafios e oportunidades pera os ISPs. Fabiano Vergani, CEO da XPlay; Wendell de Oliveira, CEO da Copel Telecom; Sérgio Luiz Tofani Junior, diretor da Huawei e Rudinei Gerhard estarão apresentando diferentes modelos de negócios que surgirão com a nova tecnologia e como poderão ser apropriados pelos provedores. A moderação do debate será do Gabriel Cardoso, sócio da IT Investimentos.

No mesmo dia, também serão discutidos a transformação digital nos estados do Sul e as estratégias dos líderes regionais para 2022, com a participação de dirigentes das PPPs com sedes em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O dia começa com a participação de dirigentes das empresas de processamento de dados estaduais para falar sobre a transformação digital além da presença de Maria Teresa Lima, da Embratel.

Veja o programa completo no site do Tele.Síntese. E as inscrições podem ser feitas aqui.

