Aluguel de postes e regulamento de espectro só em 2022, diz Anatel

A Anatel republicou a agenda regulatória para o período de 2921 e 2022. Com 27 ações previstas, sendo 22 de anos anteriores. Dois pontos ficaram para 2022, como a Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, cuja aprovação final está prevista para o primeiro semestre de 2022.

Já a revisão do Regulamento de Uso de Espectro, que inclui o mercado secundário de frequências, somente será aprovada no segundo semestre do ano que vem. Mas a Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações – Numeração de Serviços está prevista para sair no segundo semestre deste ano.

Veja a agenda completa aqui.