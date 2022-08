Alternativas de financiamento para ISP no INOVAtic de Recife, em setembro

O portal Tele.Síntese promove o terceiro INOVAtic do ano, desta vez híbrido (presencial e pela internet) em Recife, com a primeira palestra sobre financiamento para o ISP. O evento, que reúne provedores regionais, fornecedores, formuladores de políticas públicas e reguladores acontecerá de 21 a 23 de setembro.

As alternativas de financiamento para a expansão das redes dos provedores regionais iniciarão os debates no primeiro dia do INOVAtic Nordeste, em Recife, Pernambuco, com a presença da Finep, Padtec e BNDES. Estão confirmados:

Carlos Raimar Schoeninger | CEO da Padtec

Paulo José Pereira Resende | Diretor do Departamento Regional Nordeste da Finep

Ricardo Rivera | Chefe do Dpto das Indústrias Intensivas em Tecnologia e Conectividade do BNDES. Anibal Diniz | Consultor em Telecomunicações e Ex Conselheiro da Anatel será o moderador.

A palestra de abertura será proferida por Pierre Lucena | Presidente do Porto Digital, hub de inovação de Recife.

Os diferentes tipos de projetos de conexão nos municípios brasileiros também serão apresentados, com as presenças confirmadas de:

Décio Coraça | Senior Manager – Regional Field Systems Engineering na Ciena

Eduardo Grizendi | Diretor de Engenharia e Operações da RNP

Edson Ribeiro | Presidente da Globalstak e Diretor do Piauí Conectado

Rafael Dubeux | Secretário de Desenvolvimento Econômico de da Prefeitura de Recife. Essa Mesa terá com mediador Romero Guimarães | Diretor de TI e Transformação Digital da ATI

Palestras de autoridades abordarão os temas da atualidade, como 5G, recursos de numeração, diferenciação entre serviços de valor adicionado (SVA) e serviços de telecomunicações, temas que estão em consulta pública na Anatel.

A abertura solene do evento acontecerá a partir das 17h40 e já tem a presença confirmada de:

Artur Coimbra | Conselheiro da ANATEL

Luciano Stutz | Presidente da ABRINTEL

Nathalia Lobo | Secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações

Rui Gomes | CEO da Um Telecom.

Os Key Note Speakers do primeiro dia serão os diretores da Claro, do Piauí Conectado, a secreária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Nathalia Lobo e o conselheiro da Anatel, Artur Coimbra

Ainda no primeiro dia será aberta a Feira de Negócios, com produtos, serviços e últimos lançamentos das empresas. O espaço também vai servir para o networking do patrocinador com o público presente no evento.

Dia 22

O segundo dia de debates do INOVAtic Nordeste será iniciado com o painel sobre os rumos da telefonia móvel e de serviços wireless na região, com a participação de provedores, Anatel, fabricantes e distribuidores de equipamentos.

Na parte da tarde, o tema será compartilhamento e neutralidade de redes: capacidade, isonomia e contrato, com a participação de operadoras e da TelComp. O modelo de remuneração dessas redes será o ponto alto dos debates.

Dia 23

Políticas de sustentabilidade ambiental, resultados e novos desafios com o 5G abrem os debates no terceiro dia do INOVAtic Nordeste. A presença da Conexis, de operadoras e distribuidoras vai mostrar os avanços das práticas de ESG no setor.

O painel sobre os modelos de fortalecimento e expansão dos operadores regionais, com a participação de fundos de investimentos e provedores, dará uma visão concreta da consolidação do setor. Os debates passarão ainda por outros modelos de negócios, como a franquia.

As inscrições para o INOVAtic Nordeste são gratuitas e podem ser feitas aqui

(https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/inovatic-nordeste-2022/#inscricao-inovatic-nordeste-2022)

