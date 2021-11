Alloha Fibra compra mais um provedor, dessa vez no litoral paulista

Alloha fica com o controle da Niufibra, embora os sócios do provedor continuem à frente do negócio.

A Alloha Fibra, unidade de investimento em telecomunicações do fundo EB Capital, comprou o controle acionário de mais um provedor de internet situado em área litorânea. No caso, a Niufibra, empresa que tem 70 mil clientes residenciais atendidos por banda larga fixa baseada em tecnologia de fibra óptica (FTTH).

O valor da transação, intermediada pela IT Investimentos, consultoria especializada em fusões e aquisições, não foi revelado. A marca Niufibra continuará a ser usada. Os sócios fundadores da empresa, Eder Gledson Castanho e Fernando Torrieli, continuam à frente da operação, embora passem à posição de minoritários.

A Niufibra surgiu em 2012. Tem sede no Guarujá e atende com sua rede as cidades de Guarujá, Santos, São Vicente, Bertioga, Cubatão e Ribeirão Preto. A empresa tem 210 mil homes passed e meta de chegar a 210 mil assinantes até o final de 2023.

A compra também sinaliza um pouco da estratégia da Alloha, de constituir uma rede relevante no litoral brasileiro. Com a Niufibra, a Alloha passa a ter forte presença no litoral do Sudeste, atendendo a costa de Espírito Santo e Rio de Janeiro via Sumicity, e agora a costa paulista com a Niu, abrindo-se oportunidade para interligação de todo o backbone óptico das empresas.

Além disso, a compra eleva o número de clientes da Alloha para um milhão, meta proposta para o final deste ano.

