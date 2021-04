Aligera incorpora a PD3 tecnologia em busca de novos mercados

A Aligera Equipamentos Digitais, empresa que atua no mercado de soluções de dados e voz sobre IP, anuncia a absorção da PD3 Tecnologia em Sistemas Digitais, prestadora de serviços de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos e soluções de GPon (OLT e ONU), IoT, VoIP, SD-WAN, Roteamento IP, 3G/4G/LTE, Telemetria, Smart Grid, entre outros. O valor do negócio entre as empresas gaúchas não foi divulgado.

– Um dos objetivos de incorporarmos a PD3 foi trazer o seu imenso know how e sua alta tecnologia adquiridos durante seus 18 anos de serviços de P&D para diferentes mercados e que agora serão agregados aos novos produtos e serviços da Aligera. Além disso, estamos orgulhosos por incorporar uma das mais conceituadas e conhecidas Design Houses do segmento de Telecom e Internet, o que certamente irá acelerar o crescimento dos negócios, ampliar a tecnologia de nossas soluções e diversificar o nosso portfólio de produtos”, comenta Edison Manfroi, CEO da Aligera.

Com laboratório próprio, a PD3 cumpre todo o ciclo de P&D de um projeto de equipamento eletrônico sob encomenda, desde sua definição e especificação técnica até toda a documentação final necessária para sua produção industrial, entregando soluções completas de hardware e software. Além disso, a empresa possui parcerias tecnológicas nacionais e internacionais, sendo Design House de projetos de grande porte que envolvem soluções complexas de empresas globais fabricantes de chips.

“A nova estrutura está nivelada ao contexto de consolidação e transformação estratégica do setor de TI e Telecom, a incorporação da PD3 e outras empresas do ecossistema que estão no radar da Aligera visam tornar a mesma mais competitiva, sendo um passo importante dentro do seu ousado plano de expansão”, disse Droander Martins CEO da Vispe Capital, consultoria estratégica de M&A e crescimento inorgânico da Aligera.

A Aligera afirma que pretende continuar a consolidar seu crescimento com o aumento de sua estrutura e a inauguração nos próximos meses de sua nova sede matriz, localizada no bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.(Com assessoria de imprensa)