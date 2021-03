Aliel Machado é o novo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara

Eleito nesta quarta-feira, 10, o deputado Aliel Machado (PSB-PR) estará à frente da a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática para um mandato de um ano. O candidato foi escolhido por 34 votos (dois em branco) e substitui o deputado Félix Mendonça Junior (PDT-BA) no cargo.

O parlamentar está em seu segundo mandato na Casa e já foi vice-líder do PSB, da oposição e da minoria.

PUBLICIDADE

Ainda nesta quarta-feira, foram formadas as mesas de outras nove comissões da Câmara: Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Constituição e Justiça e Cidadania; Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; Desenvolvimento Urbano; Educação; Finanças e Tributação; Finanças e Tributação; Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia; e Trabalho, Administração e Serviço Público.

Para a CCJ, a mais importante, foi mesmo eleita a deputada Bia Kicis (PSL/DF), sob protestos dos partidos de oposição, que a acusam de ser investigada por prática de atos antidemocráticos. A Comissão de Desenvolvimento Econômico ficou para Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia e a de Finanças e Tributação, com o deputado Júlio Cesar, do PSD/PI. (Com Agência Câmara)