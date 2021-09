Algar vai ativar rede de acesso em 300 cidades “em breve”, diz Luiz Alexandre Garcia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Algar Telecom planeja quase dobrar a quantidade de cidades onde atende com banda larga fixa baseada em fibra óptica. Atualmente a companhia mineira presta serviço em 372 cidades. Com backbone óptico cortanto 16 estados e passando por 600 municípios, o mercado potencial é muito maior.

Segundo Luiz Alexandre Garcia, presidente do grupo, a expectativa é passar a atender 300 novas cidades com rede de acesso “muito em breve”. Ele participou na manhã de hoje, 28, do Painel Telebrasil.

“Essa é uma possibilidade real de no curtíssimo prazo aumentarmos a nossa presença em mais de 300 cidades no Brasil”, destacou.

Garcia também falou, rapidamente, sobre o leilão 5G. O executivo elogiou a formatação do certame, em que haverá a oferta de 3 radiofrequências vendidas em lotes regionais. “Isso, sem dúvida nenhuma, será mais uma forma de acelerarmos a digitalização do Brasil”. Ele não deixou claro, no entanto, se a Algar iria competir pelas frequências fora de sua área de concessão – na área concedida, a empresa já afirmou ao Tele.Síntese que vai, sim, comprar espectro.