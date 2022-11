Algar Telecom volta ao azul, mas lucro cai 69,8% no terceiro trimestre de 2022

Empresa reverteu o prejuízo do segundo trimestre, mas taxas de juros e inflação elevadas impactaram as despesas da operadora, que reduziu os investimentos

A Algar Telecom obteve lucro líquido de R$ 28,6 milhões no terceiro trimestre deste ano. O resultado, no entanto, aponta uma baixa de 69,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, quando a empresa lucrou R$ 94,7 milhões. Ainda assim, foi o suficiente para que a companhia revertesse o prejuízo de R$ 3 milhões do segundo trimestre.

Em relatório financeiro divulgado na terça-feira, 8, a operadora diz que “esse decréscimo é resultado do impacto do aumento das taxas de juros nas nossas despesas financeiras, que mais do que compensaram o crescimento do EBITDA”.

PUBLICIDADE

Nos nove primeiros meses do ano, o lucro da Algar chegou a R$ 35,7 milhões, queda de 82,2% em relação ao observado de janeiro a setembro de 2021 (R$ 201,2 milhões).

O documento mostra que os investimentos da empresa também diminuíram, passando de R$ 584,7 milhões, no terceiro trimestre de 2021, para R$ 192,9 milhões, no mesmo período deste ano. A queda foi de 67%. Ante o segundo trimestre, quando a Algar investiu R$ 291 milhões, a baixa ficou em 33,7%.

“Destinamos recursos prioritariamente para a conexão de novos clientes em regiões onde já atuávamos, alavancando a infraestrutura construída e as aquisições realizadas nos últimos anos”, afirma a companhia a respeito dos investimentos.

Por outro lado, a receita líquida avançou no terceiro trimestre (R$ 722,6 milhões) e no acumulado do ano até setembro (R$ 2,084 bilhões), crescendo 7,5% e 11%, respectivamente. A alta foi impulsionada pelo segmento B2B, cuja receita cresceu 11,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2021.

De acordo com o relatório, o número de clientes B2B cresceu 9,6%, para 194,2 mil. Os destaques foram as receitas dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Machine-to-machine (M2M), que avançaram, respectivamente, 23% e 58,8%.

A Algar atribui a alta trimestral modesta da receita bruta (0,8%, na comparação anual) à “redução das alíquotas de ICMS de serviços de comunicação, a partir de 23 de junho de 2022, e que resultou em uma queda de aproximadamente R$ 46 milhões no total” apurado.

O EBTIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado cresceu 5,1% no terceiro período do ano, atingindo R$ 304,8 milhões.

Os custos operacionais somaram R$ 417,8 milhões, alta de 9,3% sobre o terceiro trimestre do ano anterior. Segundo a Algar, as despesas cresceram em razão da “escassez na cadeia global de suprimentos e consequente pressão inflacionária”, além dos gastos da Vogel Telecom, adquirida em agosto de 2021.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE