Algar Telecom terá combo de banda larga e IPTV com a Directv Go

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Directv Go e a Algar Telecom, firmaram parceria. Pelo acordo, clientes da operadora poderão contratar a plataforma de streaming de canais de TV paga e vídeo sob demanda. O pagamento do serviço poderá acontecer via fatura da Algar.

PUBLICIDADE

Com a parceria, a Directv Go amplia seu mercado no país, uma vez que na venda direta ao consumidor aceita apenas cartão de crédito.

O serviço será revendido pela Algar Telecom em toda a sua área de concessão, formada por 87 municípios nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul – com um total de mais de 1,2 milhão de clientes.

“Essa é a primeira parceria da Directv Go com uma operadora. Com este movimento, nosso propósito é gerar o melhor custo-benefício e mais facilidade para o cliente, que passa a ter um fornecedor único para um combo de serviços. Para a organização, isso se traduz em aumento de satisfação, fidelidade e ticket médio”, explica Rodrigo Schuch, diretor de marketing da Algar Telecom.

Após a adesão, bastará entrar no site ou aplicativo da plataforma e inserir o mesmo login e senha utilizados na Algar Telecom.

A Directv Go chegou ao Brasil em dezembro de 2020. Diz Gustavo Fonseca, presidente do app: “Com essa parceria, estenderemos a plataforma a um número maior de consumidores”.