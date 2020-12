Algar Telecom libera o WiFi para não clientes em cinco cidades

A Algar Telecom anunciou hoje, 7, o serviço WiFi Out of Home (WOOH) e liberou o WiFi grátis para todos, independente da operadora, em cinco cidades da sua área de atuação: Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, Franca e Araguari, todas em Minas Gerais.

O projeto está sendo executado em parceria com a WiFeed, uma startup de Florianópolis, que forneceu a plataforma de experiência do produto. A ideia é possibilitar uma melhor experiência via WiFi para toda a sociedade, ter uma mídia interativa e mais um ponto de contato com clientes e prospects, por meio de um novo formato.

Para estas primeiras cinco cidades, a rede WiFi grátis para todos da Algar Telecom estará disponível em 65 ambientes públicos, totalizando cerca de 185 hotspots.

Em apenas um mês de funcionamento, foram 155 mil acessos e em torno de 17 mil cadastros. Cerca de 90% das pessoas que acessaram a rede WiFi deram nota entre 9 e 10 para a experiência de uso.

Para ter o acesso, o usuário precisa acessar a rede WiFi da Algar Telecom e fazer um cadastro único (apenas no primeiro acesso). Em seguida, ele será impactado por um anúncio da marca (sem a obrigatoriedade de interagir com ele) e já poderá navegar pelo WiFi liberado. (Com assessoria de imprensa)