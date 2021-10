Algar Telecom lança solução de IA contra ataques cibernéticos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Endpoint Gerenciado Vision MEDR foi desenvolvido em parceria com a ISH, e é voltado para médias e grandes empresas

A Algar Telecom anunciou o lançamento do Endpoint Gerenciado Vision MEDR, produto de segurança para estações de trabalho e servidores que atua com Inteligência Artificial avançada contra ameaças cibernéticas. A solução foi produzida em parceria com a ISH, especializada em tecnologias de segurança.

Segundo a Algar, a proposta do Endpoint é “garantir a segurança no home office e proteger contra esquemas de sequestro de dados e extorsões decorrentes de invasões de sistemas e criptografia; venda de informações para concorrentes; ou vazamento de dados de clientes online”. Por conta disso, a solução é voltada para empresas com colaboradores que precisam estar conectados remotamente, que trafegam dados por ambientes diversos e que estão sujeitas a ataques virtuais por vírus, malwares ou arquivos maliciosos.

O Vision MEDR conta com uma tecnologia de segurança especialmente criada para deter ameaças que não seriam identificadas pelos antivírus comuns, uma vez que usa o machine learning para acompanhar a alta velocidade de criação e atualização de vírus, de forma contínua e automática. Além do apoio da inteligência artificial, o produto também inclui a vigilância de uma equipe de especialistas 24h por dia na busca por potenciais ameaças – unindo as forças de dois SOCs, da Algar Telecom e da ISH.

“Tudo isto ocorre por meio de um único agente instalado nas estações de trabalho e servidores, que integra processos, pessoas e ferramentas com Inteligência Artificial para reduzir o tempo de detecção e resposta. Além disso, o Vision MEDR possibilita gerar toda a informação necessária para uma análise forense em caso de ataque, possibilitando isolar o alvo de forma a reduzir o impacto na rede corporativa e obter evidências que podem ser utilizadas em um processo jurídico ou de investigação policial”, conta Iuri Mendonça, diretor de negócios corporativos da Algar Telecom.