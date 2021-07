Algar Telecom lança plano de internet fixa por fibra de 1Gbps

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do grupo Algar, acaba de lançar a internet de fibra óptica de velocidade de 1 Gbps em todas as áreas onde tem rede FTTH. Disponível no valor de R$289,90 mensais, a oferta está sendo lançada para toda a sua área de concessão, porém algumas localidades serão contempladas a partir da segunda quinzena de julho.

PUBLICIDADE

O plano de 1Gb vem com um novo produto da operadora mineira: o Casa On. Além do modem, quem adquirir a alta velocidade terá dois roteadores que farão que o sinal WiFi seja igual em todos os cômodos da casa. Também haverá uma equipe de técnicos especializados na instalação do Casa On, responsável pelo cabeamento interno dos aparelhos e pelas orientações sobre os melhores locais para instalação dos equipamentos.

Segundo a companhia, a oferta de 1Gb, aliada ao Casa On, tem o propósito de oferecer uma experiência ainda melhor para o cliente e levar altas velocidades, novas ofertas e produtos. “Neste contexto de home office, educação online e entretenimento em casa, ele precisa cada vez mais de conectividade”, afirma, em nota. (Com assessoria de imprensa)