Algar Telecom Franquias amplia atuação para mais cinco cidades de SP

A Algar Telecom ampliou nesta semana a área de atuação em que trabalha com franquias, passando a atender mais cinco cidades: Frutal, Jardinópolis, Orlândia, Batatais, Ituverava, todas no estado de São Paulo.

Na área das cinco franquias vendidas, há atualmente 38.700 homes passed (HPs) em FTTH (fibra óptica). Mas parte dos clientes da região são atendidos com banda larga em tecnologias xDSL. Segundo a empresa, até o final de 2021, 100% deles terão acesso à tecnologia FTTH. O foco das franquias é atender exclusivamente no varejo, com planos que incluem telefone fixo, internet, celular e TV por assinatura.

A área de franquias da Algar foi criada em dezembro de 2017 com o objetivo de potencializar a estratégia de crescimento da companhia. Em agosto de 2018 aconteceu a abertura da primeira franquia. Hoje, parceiros da companhia já operam em 79 localidades, inclusive na área de concessão, trazendo faturamento de R$ 290 milhões ao ano para a operadora – o que representa 21% da receita do varejo.

Para ser um franqueado, a companhia busca por perfis com experiência em gestão e potencial para realizar investimentos. O público-alvo são os provedores de internet (ISPs) e empreendedores de telecom, que passam por um criterioso processo de seleção e aprovação, composto por várias etapas e comprovações documentais. (Com assessoria de imprensa)