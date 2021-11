Algar Telecom fica com incríveis 1.000 MHz na faixa de 26 GHz

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Algar Telecom comprou quase tudo o que foi oferecido para a sua área de atuação da frequência de 26 GHz, no leilão do 5G tornando-se a operadora com maior quantidade de espectro disponível em uma única localidade nesta faixa. Ela levou cinco lotes de 200 MHz na faixa de 26 GHz, adquiridno 1 GHerts de frequência, a maior quantidade em poder de um única empresa para a mesa localidade.

Ela pagou um total de R$ 5,343, 157 pelos cinco lotes, um dos quais com ágio de 71,42%.

Compraram lotes de frequência de 26 GHz a Claro, Vivo, TIM, Neko Telecom, Fly Link e Algar Telecom.

