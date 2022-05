Algar Telecom entra no segmento financeiro em parceria com Banco BS2

Produtos do Banco BS2 serão oferecidos à base de 200 mil clientes PMEs da Algar Telecom pelos próximos 10 anos, com divisão de receitas

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, e o Banco BS2 assinaram um acordo comercial estratégico para a oferta de serviços financeiros a pequenas e médias empresas. A parceria prevê a divisão de receitas por um prazo inicial de 10 anos, podendo evoluir para novos formatos, como conversão de participação societária no BS2, pelo Grupo Algar.

O projeto, que nasceu e foi estruturado dentro do Brain (centro de inovação fundado pela Algar Telecom), entrará em operação no terceiro trimestre deste ano.

Inicialmente, os serviços do BS2 serão oferecidos a uma base de quase 200 mil clientes da operadora no segmento PME, em 16 estados do Brasil e Distrito Federal. Serão priorizados as ofertas de crédito, conta digital, adquirência, investimentos, câmbio e seguros.

“O crescimento nacional da Algar Telecom tem como prioridade o mercado B2B, o que inclui as pequenas e médias empresas, categoria que compõe um setor de grande relevância para a economia brasileira. De modo geral, vemos uma lacuna de atendimento para as dores e necessidades desse segmento, então temos buscado oportunidades para capturar esses clientes por meio de soluções e canais de relacionamento que atendam especificamente suas necessidades”, comenta Augusto Salomon, vice-presidente de negócios B2B da Algar Telecom.

Para o BS2, a parceria com a Algar Telecom é importante atrair empresas a sua carteira. “Ao longo do último ano, viemos nos preparando e fazendo uma série de movimentos que nos permitiu evoluir nossa oferta para o segmento de pequenas e médias empresas. Nossa expertise em crédito e maturidade tecnológica nos credenciam para estruturar e executar um projeto que atenderá, inicialmente, a quase 200 mil clientes”, diz Marcos Magalhães, CEO do BS2.

Os serviços financeiros serão ofertados por meio da plataforma digital do BS2, pelos canais comerciais da Algar Telecom, sendo o Banco responsável pela abertura e manutenção das contas e produtos contratados pelos clientes. A qualificação da base de clientes será aprimorada pelo uso da inteligência de dados para identificação de perfis e segmentação de ofertas (como crédito pré-aprovado, por exemplo).

“A Algar Telecom será responsável por escalar a iniciativa ao lado do BS2, enquanto o Brain seguirá tendo um papel fundamental para atender às necessidades do segmento PME”, acrescenta Zaima Milazzo, diretora de inovação da Algar Telecom e presidente do Brain. (Com assessoria de imprensa)

