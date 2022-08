Algar Telecom e Nextios, da Locaweb, acertam parceria para ampliar negócios em cloud

Público-alvo do acordo é o segmento B2B para pequenas, médias e grandes empresas. Haverá também uma frente de trabalho com o Brain, centro de inovação da Algar Telecom

A Algar Telecom e a Nextios, unidade de negócios da Locaweb, acertaram parceria. O público-alvo do acordo é o segmento B2B para pequenas, médias e grandes empresas. Neste primeiro momento, a proposta é apoiar esses clientes a adotarem tecnologias em cloud.

A ideia de Algar e Nextios é unir dois ecossistemas de soluções e serviços em um conceito de Open Business. Segundo Guilherme Rela, líder da Estação Algar Telecom, “é uma parceria estratégica, não apenas um novo canal de vendas”.

PUBLICIDADE

Haverá também uma frente de trabalho com o Brain, centro de inovação fundado pela Algar Telecom. Segundo a Algar, isso permitirá que as companhias tenham foco maior em inovação e transformação digital. O desenvolvimento de novas soluções será pensado de forma que se busque redução de custos ou geração de novas receitas.

Brain é o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom, com sede em Uberlândia (MG), e filiais em São Paulo e Recife (PE).

Para a Nextio, a parceria trará mais clientes corporativos e PME, que utilizam a capilaridade da Algar. A operadora mineira na origem tem 115 mil km de fibra óptica instalada no país, que se estende por 372 cidades, em 16 estados e Distrito Federal.

Mais parcerias

O movimento em busca por parceiros que complemente suas ofertas não é novo na operadora. No mês passado, a Algar anunciou que aposta em redes neutras e busca parcerias. Um dos parceiros já certos é a V.Tal. Em maio deste ano, a teles firmou contrato com o Banco BS2. A parceria prevê a divisão de receitas por um prazo inicial de 10 anos, podendo evoluir para novos formatos, como conversão de participação societária no BS2 pelo Grupo Algar. Inicialmente, os serviços do BS2 serão oferecidos aos 200 mil clientes da operadora no segmento PME. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE