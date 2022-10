Algar Telecom contrata Infinera para aumentar capacidade em cabo submarino

A Algar Telecom anunciou que firmou parceria com a Infinera para modernizar e aumentar a sua infraestrutura de rede de fibra óptica submarina, o cabo Monet. A estrutura conecta a cidade de Boca Raton, nos Estados Unidos, aos municípios de Fortaleza, no Ceará, e Praia Grande, no litoral paulista.

A iniciativa faz parte do projeto da Algar de modernização de rede. Por meio da tecnologia da Infinera, a prestadora de serviços de telecomunicação de fibra pretende ampliar a oferta de atividades e abrir espaço para fechar parcerias com outras operadoras.

Na prática, a solução submarina da Infinera deve permitir que a Algar aumente a capacidade dos cabos e reduza o custo de transporte por bit. O acordo envolve a utilização do mecanismo óptico ICE6 800G, da plataforma modular compacta da série GX e do sistema de linha óptica aberta FlexILS.

A solução inclui ferramentas de gerenciamento inteligente de potência (IPM), as quais devem permitir que a Algar administre adequadamente a potência óptica ao longo de toda a rede de fibra e mantenha a estabilidade do serviço sob condições diversas.

Para o diretor de Atacado e IoT da Algar Telecom, Ivan Mendes, a parceria tecnológica se mostra valiosa por assegurar que os serviços da empresa sejam feitos com economias de escala.

“À medida que as necessidades de conectividade de alta velocidade dos nossos clientes evoluem, continuamos a implementar a melhor tecnologia do mercado para garantir resiliência e escalabilidade superiores de rede”, afirma Mendes. (Com assessoria de imprensa)

